Fotoğrafları AP geçti: Terör örgütü PKK/PYD Münbiç'te kimlik kontrolünde
Türkiye'nin Afrin'den sonraki operasyon için sinyal verdiği ilçeye giden Associated Press (AP) haber ajansı, kent içinde kimlik kontrolü yapan teröristleri fotoğrafladı.
Türkiye ve ABD'yi karşı karşıya getiren YPG'li teröristlerin kontrolündeki Münbiç'ten skandal fotoğraflar geldi.
ELİ SİLAHLI TERÖRİSTLER KİMLİK KONTROLÜNDE
Ajansın geçtiği fotoğraflarda, elleri silahlı teröristlerin Münbiç içinde kimlik kontrolü yaptığı ve AP foto muhabirine poz verdiği görülüyor. Bir kontrol noktasında ise YPG'li terörist bekliyor.
'Bıçak sırtındaki bir kent' başlığını taşıyan AP'nin karelerinde ayrıca yerel futbol takımının galibiyetini kutlayan Menbicliler de var.
Afrin'i Zeytin Dalı Harekâtı ile YPG'li teröristlerden temizleyen Türkiye, bir sonraki hedefin Münbiç olacağını birçok kez ilan etti.
ABD'li askerlerin geçen hafta görüntülendiği kent için Ankara ve Washington yakın temas halinde. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG'lilerin Menbic'ten ayrılması için Türkiye ve ABD'nin ortak bir 'anlayış'a vardığını açıklamıştı.
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, yarın Washington'da olacak ve ABD'li muhataplarıyla Münbiç'i masaya yatıracak.
YPG'liler, 2016 yazında bir diğer terör örgütü DEAŞ'ın kentten çıkarılmasıyla Menbic'e yerleşti ve Washington'ın birçok kez söz vermesine rağmen Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmedi. (SABAH)
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