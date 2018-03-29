Fotoğrafları AP geçti: Terör örgütü PKK/PYD Münbiç'te kimlik kontrolünde

ELİ SİLAHLI TERÖRİSTLER KİMLİK KONTROLÜNDE

Ajansın geçtiği fotoğraflarda, elleri silahlı teröristlerin Münbiç içinde kimlik kontrolü yaptığı ve AP foto muhabirine poz verdiği görülüyor. Bir kontrol noktasında ise YPG'li terörist bekliyor.

'Bıçak sırtındaki bir kent' başlığını taşıyan AP'nin karelerinde ayrıca yerel futbol takımının galibiyetini kutlayan Menbicliler de var.