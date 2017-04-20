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Fox News tacizle suçlanan Bill O’Reilly ile yollarını ayırdı

ABD'de Fox News, cinsel taciz iddialarına muhatap olan televizyon programcısı Bill O’Reilly ile artık çalışmayacaklarını duyurdu.

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ABD'de televizyon kanalı Fox News'ten yapılan açıklamada, taciz iddialarına ilişkin yapılan derinlemesine incelemenin ardından Bill O’Reilly ile anlaşmaya varıldığı ve programcının görevine dönmeyeceği belirtildi.

 

O'Reilly, bir süredir planlı olduğunu savunduğu iznini kullanıyordu. Sunucunun 24 Nisan'da işine dönmesi bekleniyordu. Açıklama öncesi O'Reilly'nin Roma'da Papa Francis ile tokalaşma fotoğrafları medyada yer aldı.

Fox News'in sadık izleyicisi olduğu bilinen Başkan Donald Trump, iddiaların ardından yaptığı açıklamada O'Reilly için "iyi birisi" nitelemesini kullanmıştı.

Cinsel tacize ilişkin iddialar 2 hafta önce New York Times gazetesinde yer almıştı. Haberde Fox News ve çatı şirketi 20th Century Fox'un, beş kadın çalışanın 2002 yılından bu yana O'Reilly hakkındaki cinsel taciz ve uygunsuz davranış şikayetlerini yasal anlaşma yoluyla çözdüğü belirtilmişti.

Şirketin anlaşma uyarınca beş kadına 15 yıl içerisinde 13 milyon dolar ödediği kaydedilmişti.

Büyük şirketler reklamları çekmişti

İddiaların ardından aralarında otomobil firmaları Mercedes-Benz, Hyundai, BMW, Mitsubishi, Lexus kozmetik ve ilaç şirketleri Bayer ile GlaxoSmithKline, sigorta şirketleri Sanofi ve Allstate'in de bulunduğu bazı şirketler, programcının “The O'Reilly Factor" adını taşıyan günlük haber-yorum programında yayınlanan reklamlarını yayından çektiklerini duyurmuşlardı.

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