Frankfurt'ta ikinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın imhası için bölge tahliye edilmeye başlandı
Frankfurt'ta geçtiğimiz haftalarda bulunan ikinci Dünya Savaşı'na ait patlamamış bombanın imhası için civarda bulunan çok sayıda sakin tahliye edilmeye başlandı.
- star.com.tr/ Yaser Emre
İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın geçtiğimiz haftalarda Frankfurt'ta bulunmasının ardından güvenlik güçleri bombanın imhası için çalışma başlatmıştı.
Sabah saatlerinde harekete geçen Alman yetkililer, 1,5 km'lik yarıçap içerisindeki tüm alanın tahliye edileceğini ve gerekirse zor kullanılacağını belirtti.
Bombanın 1.5 tonluk olduğu belirtilirken, insanların bölgeyi terk etmeme ihtimaline karşılık ısıya duyarlı kameralarla önlem alınacağı ifade edildi.
Yaklaşık 60 bin kişinin tahliye çalışmaları devam ederken, bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı gönderildi.
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