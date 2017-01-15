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Fransa: Barışa ilerlemenin tek yolu iki devletli çözüm

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözümün barışa ilerlemenin tek yolu olduğunu söyledi.

  • İHA
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Fransa'nın başkenti Paris, Filistin ve İsrail ilişkilerinin yeni bir düzeye taşınması ve müzakerelerin yeniden canlandırılması amacıyla Ortadoğu Barış Konferansına ev sahipliği yapıyor. 70 ülkenin katıldığı konferansın açılış konuşmasını Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault yaptı. Ayrault, "Barışa ilerlemenin tek yolu iki devletli çözüm. bu yol her iki tarafın da arzu ve haklarına cevap verecektir" ifadesini kullandı.
 
Vazgeçmek zamanı olmadığını kaydeden Fransız Bakan, "Vazgeçmenin zamanı değil, çünkü aciliyet devam diyor. Her iki taraf da güvensizlik ilişkisinde mesafeli kaldı. Çatışmaların yeniden başlaması halinde kimse güvende değil. Şuandan itibaren ortak sorumluluğumuz İsrail ve Filistin'i müzakere masasına getirme başarısıdır" dedi.

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