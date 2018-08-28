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Fransa Çevre Bakanı Hulot istifa etti: Artık yalan söylemek istemiyorum

Fransa Çevre Bakanı Nicolas Hulot, ekoloji ve çevre konularında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile aynı çizgide olmadıkları için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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Hulot, RTL radyosuna verdiği demeçte, Macron'a hayran olduğunu ancak ekoloji ve çevre konularında aynı çizgide olmadıkları için görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"Hükümetteki görevimle (çevre ve ekoloji konularında) yaşanan sorunların üstesinden gelindiği izlenimi vermek istemiyorum. Artık yalan söylemek istemiyorum." ifadelerini kullanan Hulot, istifa kararını pazartesi akşamı aldığını ve Cumhurbaşkanı Macron ile Başbakan Edouard Philippe'i önceden bilgilendirmediğini kaydetti.

RMC radyosunda katıldığı programda Hulot'nun istifa ettiğini öğrenen Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, istifa kararından üzüntü duyduğunu belirtti.

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