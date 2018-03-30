Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün bir skandala imza atarak terör örgütü temsilcilerini Elysee Sarayı'nda kabul etti Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün bir skandala imza atarak terör örgütü temsilcilerini Elysee Sarayı'nda kabul ederek onlarla görüşmüştü. Terör örgütü temsilcilerinin Elysee'nın önünde görüşme sonrası çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.