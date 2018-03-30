Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün bir skandala imza atarak terör örgütü temsilcilerini Elysee Sarayı'nda kabul etti
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün bir skandala imza atarak terör örgütü temsilcilerini Elysee Sarayı'nda kabul ederek onlarla görüşmüştü. Terör örgütü temsilcilerinin Elysee'nın önünde görüşme sonrası çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün bir skandala imza atarak terör örgütü temsilcilerinden oluşan 7 kişilik bir ekibi Elysee Sarayı'nda kabul ederek onlarla görüşmüştü.
Terör örgütü temsilcilerinin Elysee'nın önünde çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.
Kriz yaratan ziyaret öncesinde YPG'lilerin, Elize Sarayı önünde çektirdikleri fotoğraf da paylaşıldı.
Görüşmenin ardından yapılan açıklamada Fransa tarafı, YPG'ye destek sözü vererek, 'arabuluculuk' teklifi yaparken, SDG'den yapılan açıklamada Fransa'nın Münbiç'e asker göndereceği iddia edilmişti.
Paris'teki görüşmeye ve Macron'un arabuluculuk teklifine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sert tepki göstermişti. (YeniŞafak)
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