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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kuzey Kore'ye sert bir cevap verilmeli

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, hidrojen bombası denemesi yapan Kuzey Kore'ye sert bir cevap verilmesi gerektiğini belirtti.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı yazılı açıklamada, "Uluslararası toplum, Kuzey Kore'nin, nükleer ve balistik programlarının geri dönülemez, tam ve kontrol edilebilir şekilde ortadan kaldırılması konusunda ilerleyebilmek amacıyla ön koşulsuz olarak görüşmelere oturmasını sağlamak için, bu ülkenin son provokasyonuna sert yanıt vermeli." ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi'ni bu tırmanmayı "hızlı bir şekilde" yanıtlamaya çağıran Macron, Avrupa Birliği'nin de "açık ve birlik halinde" bir karşılık vermesi gerektiğini kaydetti.

Kuzey Kore yetkilileri, yeni geliştirdikleri kıtalar arası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombasını denediklerini kaydetmişti. Deneme sonucu bölgede sabah saatlerinde sarsıntı meydana gelmişti. Kuzey Kore basınındaki haberlerde, denemenin, ülkenin lideri Kim Jong-un'un emriyle yapıldığı ve başarılı olduğu duyurulmuştu.

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