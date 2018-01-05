Fransa Cumhurbaşkanı Macron: İki yüzlülükten çıkmak lazım. Yeni başlıklar açılmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

"PKK TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

Basın toplantısında konuşan Macron, iki ülkenin terörle mücadeledeki işbirliğine değinip, Fransa'nın PKK'yı terör örgütü olarak gördüğünü ve mücadelenin devam ettiğini söyledi. İkli işbirliğimizin konularına değindik. En önemlisi terör konusuna değindik. Aramızdaki anlaşmalar gayet iyi işliyor. Terör gerçek bir risktir bunun da bilincindeyiz. PKK bizce terör örgütüdür. Biz bununla ve her türlü terör gruplarıyla mücadele ediyoruz ve bunu sürdüreceğiz.

SİNOP'TAKİ NÜKLEER SANTRAL İNŞASINI KONUŞTULAR

Macron ayrıca Sinop'taki nükleer santrali görüştüklerini sözlerine ekledi.

Türkiye'nin AB sürecine denğinen Macron şunları söyledi:

Avrupa Birliği sürecinde ilerleleme yok. Yeni bir yönetemin başlaması önümüzdeki aylarda gündeme gelecek. Kuşşkusuz iki yüzlülükten çıkmak lazım. Yeni başlıkların açılması söz konusu olmayacaktır.

Birkaç defa hatırlattığım gibi diyalog ve ortak çalıma içersinde ilerliyoruz. Aramızda kültürel, entellüektüelve askeri ilişkilerimiz var. Türkiy'nin AHİS üyeliği bağlamında da ilişkilerimiz var. NATO ve AHİS gibi iki uluslararası anlaşmaya bağlılığımız var. Her iki tarafta toplumlarımızın, Fransız ve Türk vatandaşlıklarını yaşarken, ikili bölgesel ve dönemsel çözmemiz gereken sorunlar var.

Savunma konusunda da ilişkilerimizi konuştuk. Ekonomik ilişkilerimiz hakkkında konuştuk. Son aylarda gelişme gösteren, gıda ve tarım alanlarında görüşmelerimizde sığır eti konusunda ilerleme kaydettildi. Tavuk eti ve kanatlı hayvanlar ve meyvalar konusunda da bu noktaya gelmeyi umuyoruz.