Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan sert tepki!

Macron ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Elysee Sarayı'ndaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Stoltenberg ile görüşmesinde savunma konularını ele aldıklarını belirten Macron, terörle ve DEAŞ’la mücadelede NATO’nun önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Fransa’nın NATO’nun önemli bir müttefiği olduğunu vurgulayan Macron, Fransa’nın 2025 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 2’sini savunma bütçesine ayırmayı hedeflediğini belirtti.

NATO’nun Avrupa Birliği'nin (AB) savunma politikası ile uyumlu olduğu konusunda Stoltenberg ile fikir birliğine vardıklarını kaydeden Macron, Suriye’de iç savaşla ilgili bir soru üzerine, "Sözde Astana ve Soçi süreci bir sonuca ulaşamaz çünkü herkes orada yer almadı." ifadelerini kullandı.

Macron, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed’in Fransa’nın terörü desteklediği yönündeki ifadelerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Uluslararası koalisyonun gelecek yıl şubat ayının sonuna kadar DEAŞ’a karşı savaşı kazanabilecek durumda olduğunu belirten Macron, kendi düşmanlarının DEAŞ, Suriye halkının düşmanının ise Esed olduğunu kaydetti.

Macron, Suriye’de barışı sağlamak için taraflarla masaya oturulması gerektiğini ve Suriye'de öncelikli sorunun DEAŞ ile mücadele olduğunu söyledi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Fransa’nın terörle mücadelede önemli bir rol oynadığını belirterek, "Terörle mücadelede en iyi silah yerel güçler oluşturmaktır, böylece kendi ülkelerimizde istikrar sağlanır. NATO’nun Afganistan’da, Irak’ta yaptığı tam budur." dedi.