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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan 'sürpriz' Riyad ziyareti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, akşam saatlerinde duyurulan 'sürpriz' ziyaret kapsamında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaştı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaştı.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) temaslarının ardından Riyad'a gelen Macron, havaalanında Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman tarafından karşılandı.

Yapılacağı akşam saatlerinde duyurulan "sürpriz" ziyaret kapsamında Macron'un, Veliaht Prens Bin Selman ile Yemen ve İran'daki durumu görüşmesi bekleniliyor.

Macron, Riyad ziyareti öncesi Dubai'de düzenlediği basın toplantısında, bir sonraki durağının Suudi Arabistan olduğunu ve burada Veliaht Prens ile Yemen ve İran'daki durumu görüşeceğini ifade etmişti.

Macron, çarşamba günü geldiği BAE'de Abu Dabi Veliaht Prensi ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile ikili ilişkiler ve bölgedeki gelişmeleri görüşmüştü.

Yemen'den Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeydoğusuna geçen cumartesi günü atılan balistik füzeler, hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirilmişti.

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