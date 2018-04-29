Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Mısır'da

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Filistin ve Suriye konularını görüştüğü belirtildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Arap Birliğinden yayımlanan yazılı açıklamada, Le Drian ve Gayt'ın Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldikleri kaydedildi.

Görüşmede ağırlıklı olarak Filistin konusu ve Suriye krizindeki gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.

Açıklamaya göre Ebu Gayt, Filistin konusunda Fransa'nın başta başkenti doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması gibi halkın meşru taleplerinin gerçekleşmesi için önemli bir rol oynayabileceğini vurguladı.

Ebu Gayt ayrıca Fransa Dışişleri Bakanından İsrail tarafına uluslararası kararlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi ve Filistinlilere yönelik artarak devam eden saldırılarını durdurması için baskı yapmasını istedi.

Le Drian ise ülkesinin iki devletli çözümden yana olan tavrını yineleyerek, Kudüs'ün yasal ve tarihi durumuna zarar veren hiçbir değişikliği kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Ebu Gayt ve Le Drian Yemen, İran'la imzalanan nükleer anlaşma, Libya, Suriye krizi ve ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlediği saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA