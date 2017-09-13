Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian 14 Eylül'de Türkiye'ye geliyor
Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian 14-15 Eylül'de Türkiye'yi ziyaret edecek. Fransız Bakan Le Drian, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme yapacak.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian 14-15 Eylül 2017 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle Sayın Bakanımız ile konuk Dışişleri Bakanı arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Fransa ikili ilişkileri gözden geçirilecek, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır" denildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.