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Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: İran Husilere silah tedarik ediyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran'ın Husilere silah tedarik ettiğini ileri sürdü.

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Le Drian, RTL radyosunda katıldığı programda İran'ın Husilere silah tedarik ettiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Le Drian, "Yemen'de bir sorun var bu da siyasi sürecin henüz başlamamış olması. Suudi Arabistan, İran'ın silah temin ettiği Husiler tarafından düzenli olarak saldırıya uğradığını düşünüyor." ifadelerini kullandı.

Le Drian, pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada da Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze saldırılarını kınamış ve bu saldırıların Suudi Arabistan'ın güvenliğine tehdit oluşturduğunu ifade etmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 2016'da Yemen'in El-Hudeyde vilayetindeki Es-Salif Limanı'na doğru hareket eden ve Husilere silah taşıdığı tespit edilen iki İran botuna el koymuştu.

Yemen'de meşru hükümet güçlerine karşı savaşan Husilerin Riyad'a fırlattığı balistik füzeler havada imha edilmişti.

Ülkede darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

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