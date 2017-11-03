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Fransa Esad’a verdiği şeref nişanını geri almayı tartışıyor

Fransa'da, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a verilen şeref nişanının (Legion d'Honneur) Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından geri alınması tartışılıyor.

  • İHA
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Hollywood'daki skandallarla adı gündemde olan yapımcı Harwey Weinstein’a yönelik taciz ve tecavüz suçlamaları nedeniyle Fransa’nın verdiği şeref nişanının geri alınması kararı yeni tartışmalara yol açtı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bu kararı Beşar Esad’a verilen madalyanın da geri alınıp alınmayacağı tartışmalarını gündeme getirdi.

Hükümet sözcüsü Cristophe Castaner, Beşar Esad gibi insanlık suçu işleyen ülke yöneticilerinin Onur Madalyasının alınmasının “meşru” olacağını ve tartışılmasının bile yapılmasının bir teşvik olacağını ifade etti.

Öte yandan daha önce 2012 yılında Yahudi karşıtı söylemleri olan tasarımcı John Galliano’nun Onur Madalyası dönemin Cumhurbaşkanı François Hollande’ın talebi üzerine geri alınmıştı.

Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından 2001'de Esad'e Elysee Sarayı'nda en yüksek şeref nişanı olan Büyük Haç verilmişti.

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