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Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault: Esed'den duyduklarım yüzde yüz yalan

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Suriye'nin İdlib şehrindeki kimyasal saldırıya ilişkin dün Beşşar Esed'in yaptığı açıklama hakkında, 'Esed'den duyduklarım yüzde yüz yalan, propaganda, acımasızlık ve alaycılıktır.' dedi.

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Ayrault, temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin'de, Esed'in kimyasal saldırı düzenlediğini yalanladığı konuşma hakkında yorumda bulundu.

Dışişleri Bakanı Ayrault, "Esed'in röportajını derin bir üzüntü ve dehşetle öğrendim. Duyduklarım yüzde yalan, propaganda, acımasızlık ve alaycılıktır." diye konuştu.

Esed rejiminin İdlib'deki kimyasal saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetmişti. ABD, saldırıya katılan uçakların kalktığı üssü bombalamıştı.

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