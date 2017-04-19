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Fransa: Kimyasal saldırının arkasında Esed rejimi var

Fransa, Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen kimyasal saldırının arkasında Esed rejiminin olduğuna dair kanıtların olduğunu açıkladı.Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault, Esed'in İdlib'teki saldırıda kimyasal silah kullandığını ispat edeceklerini söyledi.

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Esed'in İdlib'teki saldırıda kimyasal silah kullandığını ispat edeceklerini söyledi.

LCP televizyonunda açıklamalarda bulunan Ayrault, gelecek günlerde Fransa istihbarat servislerinin delilleri açıklayacağını kaydetti.

Ayrault, "Fransa istihbarat servisleri ve askeri istihbarat tarafından yürütülen bir araştırma var. Rejimin bu hava saldırısını yaptığına dair delilleri sunmamız birkaç gün içinde gerçekleşecek." ifadesini kullandı.

Bakan Ayrault, ellerinde Esed rejiminin kimyasal silahları bilerek kullandığını gösterecek veriler olduğunu da bildirdi.

Esed rejiminin İdlib'deki kimyasal saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 100"e yakın kişi hayatını kaybetmişti.

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