Fransa Genelkurmay Başkanı Lecointre, Ürdün'de
Fransa Genelkurmay Başkanı François Lecointre, Ürdünlü mevkidaşı Mahmud Abdulhalim Ferihat ile bir araya geldi.
- AA
Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Genelkurmay Başkanı Ferihat, ülkesini ziyaret eden Fransız mevkidaşı Lecointre ile başkent Amman'daki makamında görüştü.
Askeri iş birliği ve ortak koordinasyon yollarının ele alındığı ikili görüşmede, bölgesel ve uluslararası arenadaki son gelişmeler konuşuldu.
Fransız yetkilinin ziyaretinin süresine ilişkin bilgi verilmedi.
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