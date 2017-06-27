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Fransa ile ABD Suriye'de kimyasal saldırı olursa beraber vuracak

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve ABD Başkanı Trump, Suriye'de kimyasal saldırı gerçekleşmesi halinde koordineli biçimde ortak karşılık verme kararı aldı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de kimyasal saldırı gerçekleşmesi halinde koordineli biçimde ortak karşılık verme kararı aldı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un Trump ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Görüşmede Suriye konusunun ele alındığı belirtilen açıklamada, kimyasal bir saldırı olması halinde koordineli bir biçimde ortak karşılık verilmesinin görüşüldüğü kaydedildi.

ABD daha önce Suriye rejiminin İdlib'teki kimyasal saldırısının ardından 6 Nisan'da saldırıda kullanılan hava üssü Şayrat'ı bombalamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bugün yaptığı açıklamada, Suriye rejiminin Şayrat Hava Üssü'nde yeni ve büyük bir kimyasal saldırıya hazırlandığını tespit ettiklerini duyurmuştu.

Emmanuel Macron, daha önce yaptığı açıklamada, Suriye'de kimyasal silah depolarının yerini tespit etmeleri halinde tek başlarına imha edeceklerini, kimyasal silah kullanılmasının kırmızı çizgileri olduğunu bildirmişti.

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