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Fransa, İngiltere ve Almanya ABD'ye mektup yazarak İran'a yönelik yaptırımlardan muafiyet istedi

Fransa, Almanya, İngiltere'nin ABD'ye karşı mektup yazarak İran'a karşı yaptırımlara muafiyet getirilmesi çağrısında bulundu.

  • AFP
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ABD, İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan kısa süre önce çekildiğini açıklamıştı.

ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'a karşı uyguladığı ağır yaptırımlar Avrupa ülkelerinin tepkisiyle karşılanıyor.

3 Avrupa ülkesi tarafından ABD'ye yönelik yazılan mektupta, İran'da faaliyet gösteren Avrupalı firmaları yaptırımlardan muaf tutmaya çağrıldı.

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