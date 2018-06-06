Fransa, İngiltere ve Almanya ABD'ye mektup yazarak İran'a yönelik yaptırımlardan muafiyet istedi
Fransa, Almanya, İngiltere'nin ABD'ye karşı mektup yazarak İran'a karşı yaptırımlara muafiyet getirilmesi çağrısında bulundu.
- AFP
ABD, İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan kısa süre önce çekildiğini açıklamıştı.
ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'a karşı uyguladığı ağır yaptırımlar Avrupa ülkelerinin tepkisiyle karşılanıyor.
3 Avrupa ülkesi tarafından ABD'ye yönelik yazılan mektupta, İran'da faaliyet gösteren Avrupalı firmaları yaptırımlardan muaf tutmaya çağrıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.