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Fransa, Irak'ta 4 hava, 58 topçu saldırısı düzenledi

Fransa Savunma Bakanlığı, Irak'ta bu hafta 4 hava, 58 topçu saldırısı düzenlediğini bildirdi.

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Fransa Savunma Bakanlığı, Fransa'nın Irak'ta bu hafta 4 hava, 58 topçu saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan kısa açıklama ve açıklamanın ekindeki haritada bu hafta Chammal operasyonu çerçevesinde Irak'taki faaliyetlere yer verildi.

Buna göre, Fransız uçakları Irak'ta bu hafta 27 uçuş gerçekleştirdi. Uçuşlardan dördünde hedeflere ateş edilerek dört hedef imha edildi.

Bölgedeki topçu birliklerinin ise 58 topçu atışı yaptığı belirtildi. Topçu atışlarının hepsinin Musul çevresinde yoğunlaştığı, hava saldırılarının ikisinin de yine aynı bölgede olduğu belirtildi.

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