Fransa İslam Konseyi yetkilileri Fillon ile görüştü

CFCM'den yapılan yazılı açıklamada, Fillon'un Paris'teki kampanya merkezinde gerçekleşen görüşmede CFCM Başkanı Anouar Kbibech ve üyelerinin konseyin çalışmaları hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada, Fillon'un İslam'la ilgili söylediği olumsuz sözlere tepki gösterilerek konseyin Fransa'da İslam'ın kontrol altına alınmaya çalışılmasını reddettiği vurgulandı.

Görüşmede merkez sağın adayının İslam ile ilgili kullandığı kelimelerden dolayı uyarıldığı aktarılan açıklamada, İslam'la ilgili olumsuz ifadelerin dini istismar etmek isteyenlere katkıda bulunduğu ifade edildi.

Konseyin açıklamasında ayrıca görüşmede Fillon'un herkesin inancına saygıyı içeren laikliğe olan bağlılığını vurguladığı ve üniversitelerde başörtüsünün yasaklamasına karşı olduğunu bildirdiğine dikkat çekildi.

Fillon, cumhurbaşkanı seçim kampanyası kapsamında yaptığı bir konuşmada, Fransa'da İslam'ı hükümetin kontrolü altına alması gerektiğini söylemişti. Fillon diğer konuşmalarında da "İslam totalitarizmi ile mücadele" ifadesini kullanmıştı.

CFCM'nin aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) partisinin lideri Marine Le Pen hariç diğer cumhurbaşkanı adayları ile de görüşmesi bekleniyor.