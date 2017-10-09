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Fransa Katalonya'nın bağımsızlığını tanımayacak

Fransa'nın AB İşlerinden Sorumlu Bakanı Loiseau, Katalonya'nın bağımsızlık girişimine ilişkin, 'Eğer bir bağımsızlık deklarasyonu olacaksa bu, tek taraflı olacak ve bu tanınmayacak.' dedi.

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Fransa'nın AB İşlerinden Sorumlu Bakanı Nathalie Loiseau, Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilan etmesi halinde bu bağımsızlığın tanınmayacağını bildirdi.
 
CNews televizyon kanalında soruları yanıtlayan Loiseau, "Eğer bir bağımsızlık deklarasyonu olacaksa bu, tek taraflı olacak ve bu tanınmayacak." diye konuştu.
 
"Bağımsızlığın ilk sonucu Katalonya'nın AB'den çıkması olacak"
Taraflara diyalog kurma çağrısı yapan Loiseau, bağımsızlık ilan edilirse bunun ilk sonucunun Katalonya'nın AB'den çıkması olacağını kaydetti.
 
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 1 Ekim'deki referandumun ardından İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile yaptığı görüşmede, İspanya'nın anayasal birliğini desteklediklerini bildirmişti.
 
Fransa'nın "Kuzey Katalonya" olarak bilinen Pyrenees-Orientales bölgesinde İspanya'nın Katalonya bölgesindeki insanlarla yakın bağları bulunan yaklaşık 470 bin kişi yaşıyor.
 
İspanya'nın doğusundaki Katalonya'nın Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont'un bağımsızlık referandumu sonuçlarını yarın meclise sunması bekleniyor.

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