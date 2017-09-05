Fransa, Katar krizinin çözümü için diplomatik temsilci atadı
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Katar'a uygulanan ambargonun yarattığı krizin çözümü için diplomatik temsilci atandığını bildirdi.
- AA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Romatet-Espagne, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Katar ve bazı komşuları arasındaki sorunların giderilmesi için gerçekleştirilecek ara buluculuk görüşmeleri konusunda çalışma yapmak üzere Fransa'nın eski Riyad Büyükelçisi Bertrand Besancenot'un görevlendirildiğini belirtti.
Romatet-Espagne, büyükelçinin kısa zamanda bölgeye giderek taraflar arasındaki tansiyonun düşürülmesi için temaslarda bulunacağını kaydetti.
Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır, haziran ayı başlarında, İran ve bölgedeki aşırıcıları desteklediği gerekçesiyle Katar ile diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ambargo uygulamaya başlamıştı.
Fransa son dönemde Katar'a savunma sanayisi alanında pek çok satış yapmıştı.
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