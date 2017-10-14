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Fransa Mali Savcılığından Sarkozy'ye 'tecrübeli suçlu' nitelendirmesi

Fransa Mali Savcılığınca hazırlanan iddianamede, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye 'yolsuzluk' ve 'yetkiyi kötüye kullanma' suçlamaları yöneltildi, şüpheli 'tecrübeli suçlu' olarak nitelendirildi.

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Le Monde gazetesinin haberine göre, gazete, 21 Eylül'de 94 yaşında hayatını kaybeden ülkenin en zengin kadınlarından, kozmetik şirketi L’Oreal’in sahibi Liliane Bettencourt’un mirasıyla ilgili davadaki ses kayıtlarının, Nicolas Sarkozy'nin partisinin seçim kampanyasının finansmanı skandalını ortaya çıkarmasının ardından hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaştı.

Buna göre, iddianamede Sarkozy ve avukatı Thierry Herzog'un, başkasının üzerine kayıtlı telefonlarla görüşme yaparak, "yolsuzluk" ve "yetkiyi kötüye kullanma" suçlarını işledikleri belirtildi. Sarkozy, iddianamede "tecrübeli suçlu" olarak nitelendirildi.

79 sayfalık iddianamede, Sarkozy ve Herzog'a dava açılması için yeteri kadar delil bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, Sarkozy'nin, Herzog aracılığıyla 2014 yılında Yargıtay Hakimi Gilbert Azibert'ten, Bettencourt davasıyla ilgili gizli bilgi almaya çalıştığı öne sürüldü.

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