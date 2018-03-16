Fransa Genelkurmay Başkanı Lecointre, Sahel bölgesinde 2013'ten beri devam eden askeri harekatın uzun süreli olacağını açıkladı

Europe 1 radyosuna konuşan Lecointre, Fransa öncülüğünde kurulan G5 Sahel Gücü'ne, bölgedeki ayrılıkçılar ve terör örgütlerine karşı operasyonlarda destek vermeye devam edeceklerini açıkladı.

Lecointre, "Sahel Harekatı'nın uzun soluklu bir harekat olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Florence Parly, 31 Aralık'ta Mali'de yaptığı açıklamada, "Fransa, ne kadar gerekliyse o kadar uzun süre bölgede kalacak." açıklamasını yapmıştı.

Fransa'nın Sahel bölgesinde 4 bin dolayında askeri bulunuyor. 2013 başında Mali'de başlatılan Serval isimli harekatın ardından 2014'te Barkhane operasyonu başlatılmış, 2013'ten bu yana toplam 22 Fransız askeri hayatını kaybetmişti.

Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer tarafından Afrika'nın Sahel bölgesinde terörle mücadele kapsamında G5 Sahel Gücü adı verilen 5 bin kişilik bir ordunun kurulmasına Fransa öncülük etmişti. Bölgedeki terör gruplarının yanı sıra uyuşturucu, silah ve göçmen ticaretine karşı da mücadele eden G5 Sahel misyonuna uluslararası camiadan da destek veriliyor.

Bölgede, petrol, gaz, uranyum, elmas, fosfat, boksit, plütonyum, manganez ve kobalt gibi zengin doğal kaynakların yer alması, çatışmaların önemli nedenlerinden biri olarak görülüyor.