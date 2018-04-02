Fransa Suriye’de rol kapmaya çalışıyor

Afrin operasyonunun tamamlanmasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un terör örgütü PYD/PKK’nın paravanı Suriye Demokratik Güçleri’nden (SDG) bir grubu Elysee Sarayı’nda ağırlaması yeni bir krizin fitilini ateşledi. Ortadoğu uzmanı Fransız gazeteci Georges Malbrunot, Ankara-Paris hattındaki gerilimi ve Elysee’nin yeni Suriye politikasını Star’a değerlendirdi.

- Macron-SDG zirvesi sonrası Fransız basınında Münbiç’e asker gönderileceği yazıldı. Sizin de çalıştığınız Le Figaro gazetesi, internetteki haberini 3 kez değiştirirken, Elysee bu iddiaları yalanladı. Kriz nasıl ortaya çıktı?

Yaşananın Le Figaro ile alakası yok. SDG veya onların iletişimden sorumlu yetkilileri, medya organlarına bir tuzak kurdu. Sözleri manipüle edilen Macron zor duruma düşürüldü. Fakat daha sonra Elysee’den yapılan açıklamayla yanlışlık giderildi.

FRANSIZ ASKERİNİN SAYISI ARTABİLİR

- Sizce neden böyle bir manipülasyon yapıldı?

Ortaya atılan iddia sadece Macron’un laflarının SDG’liler tarafından çarpıtılarak yorumlanmasından ibaret. Bunun Türkiye’nin Münbiç operasyonunu engellemek adına yapıldığını düşünüyorum.

- Donald Trump ABD’nin Suriye’den çekileceğini duyurdu. Münbiç’te Fransızlar ile Amerikalılar arasında nöbet değişimi olabilir mi?

Hayır. Böyle bir şey yok. Fransa DEAŞ’la mücadelenin gereği olarak bölgeye özel kuvvetlerini gönderdi. Bu, Suriye’nin kuzey doğusunda bulunan destekleyici bir kuvvet. Geçen Kasım ayında bölgedeydim. Sadece onlarca asker mevcut. En iyi ihtimalle bu küçük grup artırılabilir. Ancak Münbiç’e birlik gönderilmesi söz konusu değil. Elysee’nin açıklaması da bunun teyidi.

- Yani Fransa, Suriye’deki askeri varlığını artırma yoluna gidebilir öyle mi?

Belki sadece özel kuvvetlere takviye yapılabilir fakat bunun Türkiye ile anlaşarak olabileceği kanaatindeyim çünkü Türkiye bizim müttefikimiz. Biliyorsunuz Suriye konusunda Fransa çok konuşur, az iş yapar. Macron Fransa’nın bu konudaki tutumunu değiştirmeyecektir. Bu noktada kesinlikle Ankara ile arasının açılmasını istemiyor.

- Ankara’yı kızdırmamayı düşünen Macron’un Türkiye’nin terörist olarak gördüğü isimleri Elysee’de ağırlaması bir çelişki değil mi?

Fransa Cumhurbaşkanı, Ankara-Washington hattında Münbiç pazarlığı sürerken baskı uygulamaya çalışıyor. Türkiye’ye “Eğer ABD ile anlaşmazsanız biz de bölgede SDG’nin koruyuculuğunu üstlenebiliriz” mesajı veriyor. Fransa, Suriye’de kendine bir rol kapmaya çalışıyor.

ÇÖZÜM KONUSUNDA İŞLEVSİZ KALDIK

- Paris’in Suriye’de çözüm sürecine dahil olabilmesi hala mümkün mü?

Suriye’de çözüm konusunda arka planda kalındığı bir gerçek. Rusya, İran ve Türkiye ciddi inisiyatif aldı. Dolayısıyla Macron, Türkiye’yi kızdırmadan, Suriye’deki denkleme SDG üzerinden dahil olmanın yolunu arıyor. Fakat zor bir ihtimal. Zira kimsenin Suriye’de Fransa’ya ihtiyacı yok.

G. MALBRUNOT KİMDİR?

Gazetecilik hayatına Fransız La Croix’da başlayan 55 yaşındaki Georges Malbrunot, Ouest-France, AFP haber ajansı, Europe 1 ve RTL’de çalıştı. Ortadoğu muhabirliğine 1987’deki Birinci İntifada’yı takip ederek adım atan Malbrunot, Filistin ile İsrail arasındaki Oslo Anlaşması sürecini, ABD’nin Irak işgalini ve Suriye iç savaşını sahada yakından izleme fırsatı buldu. 2004 yılında haber yapmak için gittiği Irak’ta bir terör örgütü tarafından Necef’te kaçırılıp 124 gün sonra kurtarılan Malbrunot, 2000 yılından beri Le Figaro gazetesinde Ortadoğu muhabiri olarak görev yapıyor.