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Fransa: Suriye'nin kuzeyine yeni operasyon amacımız yok

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan bir kaynak, Fransa'nın Kuzey Suriye'de terör örgütü DEAŞ'la mücadele koalisyonunun faaliyetlerinden başka yeni bir askeri operasyon düzenleme amacında olmadığını duyurdu.

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Fransa'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan bir kaynak, Fransa'nın Kuzey Suriye'de terör örgütü DEAŞ'la mücadele koalisyonunun faaliyetlerinden başka yeni bir askeri operasyon düzenleme amacında olmadığını duyurdu.

(Sputnik)

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