Fransa: Suriye'nin kuzeyine yeni operasyon amacımız yok
Fransa'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan bir kaynak, Fransa'nın Kuzey Suriye'de terör örgütü DEAŞ'la mücadele koalisyonunun faaliyetlerinden başka yeni bir askeri operasyon düzenleme amacında olmadığını duyurdu.
Fransa'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan bir kaynak, Fransa'nın Kuzey Suriye'de terör örgütü DEAŞ'la mücadele koalisyonunun faaliyetlerinden başka yeni bir askeri operasyon düzenleme amacında olmadığını duyurdu.
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