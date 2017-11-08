Fransa Ulusal Meclisi Le Pen'in dokunulmazlığını kaldırdı
Fransa Ulusal Meclisi, aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi lideri Le Pen'in milletvekili dokunulmazlığını kaldırdı.
- AA
Fransa Ulusal Meclisi, aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi lideri Marine Le Pen'in 2 yıl önce sosyal medya hesabından terör örgütü DEAŞ'a ait fotoğraflar paylaştığı için milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.
Marine Le Pen, 2015 yılında sosyal medya hesabından terör örgütü DEAŞ'a ait 3 fotoğraf paylaşmış, bunun üzerine Nanterre Savcılığı da Le Pen hakkında şiddet içerikli fotoğraflar yayınladığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.
Ulusal Meclis, aşırı sağcı Gilbert Collard'ın milletvekili dokunulmazlığını da 27 Eylül'de aynı gerekçeyle kaldırmıştı.
Avrupa Parlamentosu (AP), haziran ayında AP üyesi de olan Le Pen'in dokunulmazlığını kaldırmıştı.
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