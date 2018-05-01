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Fransa'da olaylı 1 Mayıs: Göstericiler polisle çatışıyor

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden 1 Mayıs gösterilerinde polisle göstericiler arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Göstericiler birçok yeri ateşe verdi

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Fransa'da 1968 Mayıs olaylarının 50. yıl dönümünde 1 Mayıs İşçi Bayramı gösterileri gerginlik altında başladı.

Bu yıl, demiryolu işçileri ve Air France çalışanlarının grevleriyle şekillenen 1 Mayıs gösterilerine, Fransız polisi çok sıkı güvenlik önlemleri aldı. Ülkede süren grevler nedeniyle Paris Valiliği, göstericilerin arasına karışan çevredeki banka ve benzeri iş yerlerini kırıp döken eylemcilere karşı dikkat edilmesi yönünde uyarıda bulundu. 

Polisle göstericiler çatıştı, arabaları ateşe verdi.

(Sabah)

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