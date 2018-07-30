Fransa’da 17 bin öğrenci yeni sistem mağduru

Fransa’da çok eleştirilen yeni üniversiteye giriş sistemi “Parcoursup”, 17 binden fazla lise mezununu mağdur etti. Üniversitelerin yeni öğrenim yılı kayıtları başlamışken on binlerce öğrencinin fakülte tercihine halen cevap alamadığı, bekleme listesine alındığı veya reddedildiği öğrenildi. Eğitim Bakanlığının verilerine göre 17 bin 176 öğrencinin açıkta kaldığı bildirildi.

Açıkta kalan 17 bin 176 öğrencinin yanı sıra 53 bin öğrencinin “Parcoursup” üniversite tercih portalında aktif olmadığı ve 150 bin öğrencinin tercih portalından ayrıldığı, 120 bin öğrencinin de en az bir tercihinden kabul gördüğü ama onaylamadığı öğrenildi.

Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre Eylül ayında tekrar bir rapor hazırlanacağı ve açıkta kalan öğrencilerin durumunun değerlendirileceği bildirildi.