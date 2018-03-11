Fransa’da 7 derneğin ortaklaşa düzenlediği bir programda Afrin şehitleri anıldı

Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD), Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Eşitlik ve Adalet Konseyi (COJEP) tarafından oluşturulan ve Mulhouse, Guebwiller, Thann ve Saint-Louis şubelerinin de katıldığı Alsace Türk Kültür Dernekleri Kolektifi (CACTA), Afrin şehitlerini anmak için program düzenledi.

CACTA Başkanı Salih Çakal’ın açılış konuşmasıyla başlayan programda Türkiye’nin Strazburg Başkonsolosu Muzaffer Rami Şaylıman ve Çalışma Ataşesi Naim Kavlak da konuşma yaptı.

Bölgede bulunan çok sayıda dernek yöneticisinin de katıldığı programda, Kur’an-ı Kerim okunarak Afrin şehitleri için dua edildi.

Programda konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Türkiye’nin dünyadaki tüm zalimlere itiraz eden bir ses olduğunu hatırlatarak, “Tüm mazlumlara kucak açan bir medeniyetin temsilciliğini yapıyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun, milletimizin fertleri uyandılar ve neyle mücadele ettiğimizi biliyoruz. Afrin’deki kardeşlerimize sahip çıkmak hepimizin boynunun borcu.” ifadelerini kullandı.

Dalkılıç, programın siyasi parti ve dernek farkı gözetmeksizin herkesi bir araya getirdiğini söyledi.

Türkiye’nin Afrin’de sadece bir siyasi mücadele yapmadığını belirten Dalkılıç, "Bizim sadece siyasi bir mücadele yaptığımızı söyleyenler, bizi de bu milleti de anlamamışlardır. Bizim verdiğimiz mücadele siyasi mücadelenin çok ötesinde bir mücadeledir." dedi.

Dalkılıç, tüm mazlumlara kucak açan bir medeniyetin temsilciliğini yaptıklarını belirterek, "Dünyanın neresinde olursa olsun, milletimizin fertleri uyandılar ve neyle mücadele ettiğimizi biliyoruz. Afrin’deki kardeşlerimize sahip çıkmak hepimizin boynunun borcu. Allah mahcup etmesin. Bir an önce kahraman ordumuz, askerlerimiz bir an önce görevlerini tamamlasınlar ve ailelerine kavuşsunlar istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Afrin şehitleri için hazırlanan bir video görüntünün izletildiği program, dualarla sona erdi.