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Fransa'da ABD'li turistlere asitli saldırı

Fransa'nın Marsilya kentinde ABD'li bir grup turist asit saldırısına uğradı.

  • İHA
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Fransa'nın Marsilya kentindeki Saint-Charles Metro İstasyonu’nda, ABD'li bir grup turist hidroklorik asit saldırısına uğradı. Yetkililer iki turistin acil tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını, saldırıya uğrayan diğer turistlerin ise iyi durumda olduklarını bildirdi. Olayın bir terör saldırısı olmadığı belirtilirken, 41 yaşındaki kadın saldırganın ise tutuklandığı bildirildi.

Öte yandan Almanya ve Britanya’da da geçtiğimiz aylarda asit saldırısı gerçekleştirilmişti.

 

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