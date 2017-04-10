Fransa'da aşırı sol aday Melenchon yükselişte

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin aşırı sol adayı Jean-Luc Melenchon, kamuoyu yoklamalarına göre son bir ayda oyunu 6 puan yükselterek ikinci tur şansını artırdı.

KANTAR Sofres-Onepoint şirketinin kamuoyu yoklamasına göre, Melenchon, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin yolsuzluk iddialarıyla sarsılan adayı ve oyların yüzde 17'sini alacağı öngörülen François Fillon'u yüzde 18 ile geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşti.

Melenchon'un, oy oranındaki bu yükselişle iktidardaki merkez sol Sosyalist Parti adayı Benoit Hamon'dan destek alması veya sosyalist oyları çekebilmesi halinde, iki adayın yarışacağı ikinci tur şansını artırdığı belirtiliyor.

Aşırı sol aday Melenchon, pazar günü Marsilya'da bir açık hava mitingi yapmış ve miting Marsilyalıların büyük ilgisiyle karşılanmıştı.

Ankete göre, aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisinin lideri Marine Le Pen ve "En Marche" (Yürüyüş) Hareketinin lideri Emmanuel Macron'un oy oranları ise yüzde 24.

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 23 Nisan'da düzenlenecek. Bu turda hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması halinde 7 Mayıs'ta ikinci tur yapılacak.