Fransa'da askerlere bıçaklı saldırı meydana geldi

<p> Paris'te devriye gezen askerlere saldıran bıçaklı saldırgan güvenlik görevlilerince gözaltına alındı. Fransa silahlı kuvvetler bakanı saldırganın yakalandığını açıkladı. Herhangi bir yaralanmamanın olmadığı saldırı sabah saat 6:30'da meydana geldi. </p>
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