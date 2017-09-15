Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Fransa'da askerlere bıçaklı saldırı meydana geldi

Fransa'da devriye gezen askerlere bıçaklı bir adam tarafından saldırı düzenlendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Paris'te devriye gezen askerlere saldıran bıçaklı saldırgan güvenlik görevlilerince gözaltına alındı. Fransa silahlı kuvvetler bakanı saldırganın yakalandığını açıkladı. Herhangi bir yaralanmamanın olmadığı saldırı sabah saat 6:30'da meydana geldi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Selçuk Bayraktar 12 yıl önce İHA'larla ilgili bakın ne söylemiş!

Selçuk Bayraktar 12 yıl önce İHA'larla ilgili bakın ne söylemiş!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA