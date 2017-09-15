Fransa'da askerlere bıçaklı saldırı meydana geldi

Paris'te devriye gezen askerlere saldıran bıçaklı saldırgan güvenlik görevlilerince gözaltına alındı. Fransa silahlı kuvvetler bakanı saldırganın yakalandığını açıkladı. Herhangi bir yaralanmamanın olmadığı saldırı sabah saat 6:30'da meydana geldi.