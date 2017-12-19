Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya'da bir Norveçli casusluk suçlamasıyla tutuklandı

Rusya'da bir Norveç vatandaşının casusluk iddiasıyla tutuklandığı bildirildi.

  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Norveç devlet televizyonu NRK'nin haberine göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), casusluk yaptığı iddiasıyla bir Norveçliyi tutukladığını duyurdu.

Haberde, Norveç vatandaşının Rus donanmasına ait gizli bilgileri ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatına (CIA) aktarmakla suçlandığı belirtildi. Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Norveç vatandaşının casusluk iddiasıyla tutuklandığı doğrulandı ancak bu kişi hakkında bilgi verilmedi.

Öte yandan, İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, tutuklanan Norveç vatandaşının 60 yaşında olduğu ve daha önce Rusya-Norveç sınırında Kızılhaç Teşkilatında çalıştığı öne sürüldü. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Derin Analiz - 19.12.2017

Derin Analiz - 19.12.2017

Derin suların en korkutucu canlıları

Derin suların en korkutucu canlıları

400 yıllık caminin sırrı çözülemiyor

400 yıllık caminin sırrı çözülemiyor

Köpek mi ayı mı?

Köpek mi ayı mı?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA