Fransa’da bıçaklı saldırgan paniği!
Fransa’nın güneyindeki Nice kentinde ünlü İngiliz yolu üzerinde bir bıçaklı saldırgan yakalandı.
Fransa'nın güneyinde bulunan Nice kentinde 14 Temmuz saldırısının yaşandığı ünlü İngiliz yolu üzerinde üstsüz gezen ve üzerinde kan lekeleri olan bıçaklı bir kişi yakalandı.
Bir kişiyi iterek uyluk kemiğinin kırılmasına sebep olan şüphelinin pazar yerinden iki bıçak da çaldığı öğrenildi.
Askerler tarafından etkisiz hale getirilen ve hastaneye kaldırılan şüphelinin kimliği ise açıklanmadı.
Öte yandan, Marsilya'da meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.