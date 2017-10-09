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Fransa’da bıçaklı saldırgan yakalandı

Fransa’nın güneyindeki Nice kentinde ünlü İngiliz yolu üzerinde bir bıçaklı saldırgan yakalandı.

  • İHA
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Fransa’nın güneyinde bulunan Nice kentinde 14 Temmuz saldırısının yaşandığı ünlü İngiliz yolu üzerinde üstsüz gezen ve üzerinde kan lekeleri olan bıçaklı bir kişi yakalandı. Bir kişiyi iterek uyluk kemiğinin kırılmasına sebep olan şüphelinin pazar yerinden iki bıçak da çaldığı öğrenildi. Askerler tarafından etkisiz hale getirilen ve hastaneye kaldırılan şüphelinin kimliği ise açıklanmadı. 

Öte yandan, Marsilya'da meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

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