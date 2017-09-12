Fransa’da binlerce kişi Macron’un işçi reformlarını protesto etti

Fransa’da yüzlerce kişi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un işçi reformlarını protesto etti. Gösteriler ülkenin çeşitli şehirlerinde Genel İşçi Federasyonu(CGT) tarafından organize edildi. CGT ülke genelinde 180 gösterinin düzenlendiğini açıkladı. Polis Lyon kentinde protestocuların yolunu kesmek isteyince, göstericiler ile polis arasında çatışma yaşandı. Paris’te tren seferleri azatılırken, şehirer arası tren seferleri normal olarak sürdürüldü.

Öte yandan, göreve geldikten sonra ilk kez protesto gösterileriyle karşılan Macron ise Irma kasırgasının yıkımını görmek için Karayipler’deki St Martin ve St Barts adalarını ziyaret etti.