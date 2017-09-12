Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Fransa’da binlerce kişi Macron’un işçi reformlarını protesto etti

Fransa’da binlerce kişi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un işçi reformlarını protesto etti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Fransa’da yüzlerce kişi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un işçi reformlarını protesto etti. Gösteriler ülkenin çeşitli şehirlerinde Genel İşçi Federasyonu(CGT) tarafından organize edildi. CGT ülke genelinde 180 gösterinin düzenlendiğini açıkladı. Polis Lyon kentinde protestocuların yolunu kesmek isteyince, göstericiler ile polis arasında çatışma yaşandı. Paris’te tren seferleri azatılırken, şehirer arası tren seferleri normal olarak sürdürüldü.

Öte yandan, göreve geldikten sonra ilk kez protesto gösterileriyle karşılan Macron ise Irma kasırgasının yıkımını görmek için Karayipler’deki St Martin ve St Barts adalarını ziyaret etti.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'SİHA'yalanına sert tepki: Ölenlerin PKK'da kaydı var

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'SİHA'yalanına sert tepki: Ölenlerin PKK'da kaydı var

Akıllara kazınan modeller

Akıllara kazınan modeller

37 yıl öce bugün darbe yapıldı

37 yıl öce bugün darbe yapıldı

Apple iPhone 8 ve iPhone X’i tanıttı

Apple iPhone 8 ve iPhone X’i tanıttı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA