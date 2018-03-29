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Fransa'da bir araç askeri kışlaya girmeye teşebbüs etti

Fransa'nın Varces kentinde bir araç, askeri kışlaya zorla girme teşebbüsünde bulundu.

  • star.com.tr
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France Info'da yer alan bilgiye göre Fransa'nın güneyindeki Varces kentinde bir araç, askeri kışlaya zorla girme teşebbüsünde bulundu. Olayda ölen ya da yaralanın olmadığı belirtilirken, bu girişimin bir terör saldırısı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.

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