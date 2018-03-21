Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Fransa’da bir üniversiteye kayyum atandı

Fransa’nın Toulouse şehrinde bulunan Jean-Jaures Üniversitesine, iki aydır devam eden eylemler nedeniyle Eğitim Bakanlığı tarafından kayyum atandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fransa’nın Toulouse şehrinde bulunan Jean-Jaures Üniversitesinde iki aydır öğretim görevlileri ve öğrencilerin eylemleri nedeniyle eğitim yapılamaz hala geldi. Son üç hafta içinde eğitimin tamamen durdurulması üzerine Eğitim Bakanlığı harekete geçerek üniversiteye kayyum atandı. Eğitim Bakanlığı, Üniversite Yönetim Kurulunu feshedip yönetimi geçici olarak coğrafya uzmanı araştırmacı Richard Laganier’e devretti. 

Kayyum atanmasından sonra uzun süredir eğitimin verilmediği ve sınavların yapılamadığı üniversitede hayatın yeniden normale dönmesi bekleniyor.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şehrin ortasında soyunan genci linç etmeye kalktılar

Şehrin ortasında soyunan genci linç etmeye kalktılar

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Kıyıya vuran canavar şoke etti!

Kıyıya vuran canavar şoke etti!

A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı

A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA