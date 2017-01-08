Fransa Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian, cumhurbaşkanlığı seçimlerine dört ay kala ülkesinin de ABD’de olduğu gibi siber saldırıya hedef olabileceği uyarısında bulundu.

Fransa'da sadece pazar günleri yayınlanan “Le Journal du dimanche” gazetesine konuşan Savunma Bakanı Le Drian, "ABD'de olduğu gibi Fransa'daki seçimlerde de siber saldırı yapılması ihtimalini dışlamıyoruz. Bunun için herkese çok dikkatli olması çağrısında bulunuyorum.” dedi.

Le Drain, Fransa’nın seçimlerde siber saldırı tehdidinden muaf olmadığını vurgulayarak “Bunun tersini düşünmek saflık olur” ifadesini kullandı.

Geçen bir yılda Savunma Bakanlığına yönelik siber saldırıların katlanarak arttığını hatırlatan Le Drian, "Son bir yıl içinde dışarıdan gelen 24 bin siber saldırı kendi güvenlik sistemimiz tarafından etkisiz hale getirildi." dedi.

Ülkesinin siber saldırılara karşı koymada İngiltere ile Avrupa’nın en etkili ülkelerinden birisi olduğunu belirten Le Drian, bu konuda 6 yıl için 2 milyar avro kaynak ayrıldığını sözlerine ekledi.