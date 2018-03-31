Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Fransa'da düşen turistik uçakta bulunan 2 kişi öldü

Fransa'nın Saint-Chamond kentinde turistik amaçlı kullanılan küçük bir uçağın otoyola düştüğü ve uçakta bulunan biri pilot 2 kişinin öldüğü bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kamu yayıncısı France Bleu'de yer alan haberde, ülkenin Loire bölgesinde turistik amaçlı kullanılan bir uçağın öğle saatlerinde düştüğü belirtildi.

Haberde, çift motorlu uçağın kalkıştan kısa süre sonra bilinmeyen bir nedenle A47 otoyoluna çakıldığı ve uçakta bulunan biri pilot 2 kişinin öldüğü kaydedildi.

Haberde ayrıca kaza nedeniyle otoyolun tek yönlü olarak trafiğe kapatıldığı, bu durumdan Paskalya tatili dolayısıyla yollarda olan binlerce kişinin etkilendiği bilgisi paylaşıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Özülker: Fransa, Paris’te büyükelçi olduğum dönemde de PKK’ya destek verdi

Özülker: Fransa, Paris’te büyükelçi olduğum dönemde de PKK’ya destek verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeditepe Bienali açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeditepe Bienali açılışına katıldı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA