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Fransa'da Eritreli 3 kadına yardım eden kişiye hapis cezası verildi

Fransa'da otoyol gişelerinde arabasına aldığı kadınları hastaneye götüren bir öğretim üyesi, 'oturma izni olmayan birini barındırmak ve seyahatine yardım etmek' suçundan 2 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı

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Fransa'da mahkeme, Eritreli 3 kadını aracına alarak hastaneye götürdüğü gerekçesiyle bir öğretim üyesi hakkında 2 ay ertelenmiş hapis cezası verilmesine hükmetti.

Aix-en-Provence İstinaf Mahkemesinde görülen davada, geçen yıl 18 Kasım'da Turbie kenti yakınlarındaki otoyol gişelerinde Eritreli 3 kadını taşıdığı için gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan öğretim üyesi Pierre-Alain Mannoni'nin, salıverilmesine yapılan itiraz karara bağlandı.

Mahkeme, Mannoni'yi "oturma izni olmayan birini barındırmak ve seyahatine yardım etmek" suçundan 2 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırdı.

"Savunduğumuz değerler için karara itiraz edeceğim"

Yerel Nice Matin gazetesinde yer alan habere göre, Mannoni, suçlamayı ve kararı haksız bulduğunu belirterek, temyize gideceklerini açıkladı.

"Kendim için değil, savunduğumuz değerler için bu karara itiraz edeceğim." ifadesini kullanan Mannoni, hasta, yaralı ve yardıma muhtaç kişilere kayıtsız kalmamanın bir vatandaşlık görevi olduğunu dile getirdi.

Kendisinin bu yönde eğitim aldığını ve çocuklarına da aynı eğitimi verdiğini belirten Mannoni, "Değerlerimizle çatışan bu kararı anlayamıyorum." dedi.

Çiftçi Cedric Herrou da geçen ay aynı gerekçeyle 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

 

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