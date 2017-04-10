Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault: Alçak Esed ile diyalog kurulamaz

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Marc Ayrault, cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak bazı adayların Suriye’de Beşşar Esed ile diyaloğa girilmesi yolunda yaptığı önerilere tepki gösterdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

“France inter” radyo kanalına konuşan Ayrault, cumhurbaşkanı adayları François Fillon, Marine Le Pen ve Jean Luc Melenchon’un Esed ile diyalog önerisine karşı çıktı.

Şam yönetimi için "alçak rejim" diyen Ayrault, "Esed ile diyalog önerenler haksız ve gerçeği görmüyorlar." ifadesini kullandı.

Şam rejiminin kimyasal silah kullandığına ilişkin hiçbir şüphe duymadıklarını kaydeden Ayrault, ABD’nin son misillemesini de bu nedenle desteklediklerini söyledi.

Amerikalı mevkidaşı Rex Tillerson ile dün görüştüğünü belirten Ayrault, "Bu görüşmede, Suriye’de DEAŞ’a yönelik operasyonlar sürerken, diğer taraftan da ülkenin geleceğiyle ilgili müzakerelerin paralel bir şekilde devam ettirilmesi gerektiğinin altını çizdim." diye konuştu.

Ayrault, Rusya’nın da desteğini alarak Esed rejimine alternatif bir yönetim bulunmasına destek verdiklerini sözlerine ekledi.

Ayrault, İtalya’nın G7 dönem başkanı olması sebebiyle Lucca kentinde bugün ve yarın gerçekleşecek G7 ülkeleri dışişleri bakanları toplantısına katılacak. Toplantıda terör ve Suriye konuları da öncelikli gündem olarak ele alacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sosyal medyadaki ''Mühür'' oyununa YSK'tan açıklama

Sosyal medyadaki ''Mühür'' oyununa YSK'tan açıklama

TRT muhabirinin harika doğa evi

TRT muhabirinin harika doğa evi

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Somundan öyle bir şey yaptı ki...

Somundan öyle bir şey yaptı ki...

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA