Fransa'da etrafa saldıran bıçaklı saldırgan polis tarafından öldürüldü

Fransız medyasının geçtiği haberlere göre, Marsilya kentinde elinde bıçakla etrafa saldıran bir adam polis tarafından vurularak öldürüldü.

Olayın ardından yapılan açıklamada istasyonda bulunan iki kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırı nedeniyle yaralıların da olduğu açıklandı. Fransa polisi, vurularak öldürülen şüphelinin saldırı öncesi tekbir getirdiğini açıkladı. Olayda terör şüphesi bulunuyor.

Saint-Charles tren istasyonunda meydana gelen olaydan sonra polis geniş çaplı sorşturma başlattı.

Fransa İçişleri Bakanı Gérard Collomb twitter üzerinden yaptığı açıklamada hemen olay yerine gittiğini belirtti.