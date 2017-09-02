Son Dakika Haberleri E-gazete 2Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Fransa'da geçen yıl 109 kadın aile içi şiddet sonucu öldü

Fransa'da geçen yıl 109 kadının aile içi şiddet sonucu öldürüldüğü bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fransa İçişleri Bakanlığının yayımladığı araştırmaya göre, geçen yıl toplam 138 kişi eşinin veya resmi olarak birlikte yaşadığı kişinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Öldürülenlerin 109'unun kadın, 29'unun erkek olduğu belirtilen araştırmada, 9 çocuğun da annesi veya babasıyla beraber öldürüldüğü bildirildi.

Aile içi şiddet Fransa'da geçen yıl işlenen toplam cinayetlerin yüzde 15,49'unu oluşturdu.

Fransa'da 2015 'te 115 kadın aile içi şiddet sonucu yaşamını yitirmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kurbanlık boğadan hastanelik eden çifte

Kurbanlık boğadan hastanelik eden çifte

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA