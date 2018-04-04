Fransa’da grev üniversitelere sıçradı

Fransa’daki demiryolu grevi ülkenin birçok yerindeki üniversitelere sıçradı. Ondan fazla üniversitede eğitim öğrenciler tarafından engellendi. Üniversitelere girmek isteyen öğrenciler, boykot yapan öğrenciler tarafından engellendi.

Meclis'teki muhalefetin de desteğini alan üniversite öğrencileri, demiryolu çalışanları ve diğer sektör çalışanları haklarını elde edene kadar grevi sürdürmekte kararlı olduklarını açıkladı. Meclis’teki muhalefet partileri, “Hükümetin, kararname yöntemiyle yasa getirme düşüncesinden vazgeçmesi gerektiğini" söylüyor. Hükümet kanadı ise devlet demiryollarının özelleştirilmediğini, kurumun sistem olarak çağın gerisinde kaldığını bundan dolayı modernize edilmesi gerektiği için bazı kararları aldıklarını açıkladı.

Hükümet, yapmak istedikleri reformun daha fazla devam etmesinin imkansız olduğunu, bunu sistemden kurtulmak için gerekli gördüklerini belirtip reform yapmakta kararlı olduklarını vurguladı.

Hükümet, reform yasasının 9 Nisan'da Meclis'te görüşülmeye başlanmasını ve 17 Nisan günü oylamaya geçilmesini planlıyor. Bu çerçevede, grevi destekleyen bazı sendikaların ikna yoluyla grevden vazgeçmeleri ve reformdan yana tavır almalarının sağlanacağı düşünülüyor.