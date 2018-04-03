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Fransa'da grevler artıyor

Fransa'da havayolu şirketi Air France ve diğer kurumların grev kararının ardından demiryolu işçileri de bugün greve başladı. 3 ay süreceği açıklanan grev, daha uzun sürebilir.

  • AFP
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Fransız demiryolu işçileri, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un reformlarını yeniden şekillendirme konusundaki kararlılığını sınayacak bir eylem dalgası başlattı. Grev yetkilileri, grevin süresinin Macron'un eylem planına müdahale etmemesi durumunda daha da uzayabileceğini açıkladı. Fransa'da trenlerle 4.5 milyon yolcu taşınıyor.

Ulaşım hizmetleri durma noktasında

Hızlı trenlerin yüzde 60'ı, şehirler arası trenlerin yüzde 75'i ve uçuşların yüzde 30'u, grev ve protestolar sebebiyle iptal edildi. İspanya, İtalya ve İsviçre'ye giden trenler iptal edilecek. Londra ve Brüksel'e giden dört trenden üçü çalışacak. Belçika'ya ve Hollanda'ya giden trenlerin ise grevden etkilenmeyeceği tahmin ediliyor.

Ülkenin dört bir yanında grev

Fransa'da geçtiğimiz ay başlayan grevler dalgasında memurlar, kamu ve yerel yönetim çalışanları ile kara, hava ve demiryolu sektörü çalışanları hükümetin kemer sıkma ve reform kararlarına tepki olarak grev kararı aldı. Düzenlenen gösterilere ülke çapında 500 bine yakın kişi katıldı. Protestolara emekliler de destek verdi. Son olarak Air France ve ülkede çöp işleme çalışanları da grev kararı aldı. Reformlara karşı çıkan protestocular, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Yerel Medya "Kara Salı" olarak adlandırıyor

Eylem dün akşam iş bitim saatinden bu yana devam ediyor fakat yerel medya, yaşanan grev dalgasının özellikle bugün etkisini göstermesi sebebiyle grev başlangıç gününü "kara salı" olarak adlandırıyor.

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