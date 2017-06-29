Son Dakika Haberleri E-gazete 29Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Fransa'da sıcak anlar! Aracını camiden çıkanların üzerine sürdü

Fransız polisinden yapılan açıklamada, otomobille bir caminin önündekileri ezmeye çalışan şahsın yakalandığı ve saldırı girişiminde yaralı bulunmadığı duyuruldu.

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fransa’da otomobille bir caminin önündekileri ezmeye çalışan şahıs yakalandı, yaralanan yok.

Fransa'da otomobille bir caminin önündeki insanları ezmeye çalışan şahıs, polis tarafından sağ olarak yakalandı. Olayda yaralanan olmadı.

Paris'in banliyö bölgesindeki Creteil'de, bir caminin önünde bulunan kalabalığın üstüne otomobilini sürerek ezmeye çalışan bir saldırganın yakalandığı açıklandı. Paris polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırgan yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

4x4 aracını kalabalığa doğru sürmeye çalışan ancak caminin hemen önündeki bariyerler nedeniyle başaramayan şahsın, eyleminin motivasyonunun ne olduğunun henüz bilinmediği belirtildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
PÖH şehidimiz Muhammet Ali Mevlüt Dündar'dan geriyekalan görüntüler

PÖH şehidimiz Muhammet Ali Mevlüt Dündar'dan geriyekalan görüntüler

İşte otomobil markalarının amblemlerinin altında yatan gizli anlamlar

İşte otomobil markalarının amblemlerinin altında yatan gizli anlamlar

Dışarıdan konteyner gibi görünüyor ama...

Dışarıdan konteyner gibi görünüyor ama...

İşte Japonların sıra dışı sokak yemekleri

İşte Japonların sıra dışı sokak yemekleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA