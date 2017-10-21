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Fransa'da halk ekonomik gidişattan memnun değil

Fransa'da halkın çoğunluğu, kamuoyu araştırmasına göre ülkedeki ekonomik başarının zayıf olduğunu düşünüyor.

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Fransa'da halkın çoğunluğu ekonomik gidişattan memnun değil.
 
Bazı Fransız medya organları için yapılan "Opinion Way" isimli kamuoyu araştırmasına göre, katılımcıların yüzde 61'i ekonomik başarının zayıf olduğunu düşünüyor.
 
Ekonomik gidişatı olumlu bulanların oranı ise yüzde 38.
 
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarının sadece yeni kurulan firmaları (startup firmalarını) desteklediğini düşünenlerin oranı yüzde 31 olurken, ankete katılanların yüzde 15'i bu politikaların sadece halihazırdaki fabrikaları desteklediğini belirtti.
 
Macron, yürürlüğe koyduğu ekonomi politikaları ve çıkardığı yasalar nedeniyle daha çok sol kesimin, "zenginler için politika yürüttüğü" suçlamalarına maruz kalıyor. 

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